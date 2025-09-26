Yalova Adliyesi önünde sabah saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Ömer A. adlı şüpheli, cinayetin ardından kaçtı ancak kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga çıktı

Yalova Adliyesi önünde sabah saatlerinde, husumetli iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüşerek, olayın büyümesine neden oldu.

Ömer A., Halis Turan’ı öldürdü

Kavganın başındaki isimlerden biri olan Ömer A., yanında taşıdığı tabancayla Halis Turan’a ateş açtı. Olayda, 40 yaşındaki Halis Turan hayatını kaybetti. Ayrıca, kavga sırasında 1 kişi de diz kapağından yaralandı.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis, bölgede geniş çaplı bir güvenlik taraması yaptı. Şüpheli Ömer A., olay yerinden kaçtı ancak Atatürk Enstitüsü Bahçesi’nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yalova Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın neden kaynaklandığı ve şüphelinin suç geçmişi gibi detaylar, yürütülen soruşturmanın ardından netleşecek.