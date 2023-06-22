İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.



'192 YIL HAPİS İSTENDİ'

Hazırlanan iddianamede, Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombasını tatlı kutularında getirdiği belirtildi. Savcı, Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.



ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hıso, avukatları ve tercüman salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı geçen duruşmada sanık avukatı tarafından talepte bulunulan reddi heyet talebinin, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini söyledi. Duruşmada söz verilen sanık Delil Hıso beraatini talep etti. Hıso, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Olayla alakam olsaydı Kamışlı’da kalırdım ve buraya gelmezdim. Bu suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey ne yaptım ne de yapacağım. 2013'ten beri Türkiye'deyim. Böyle bir şey yapsam, Avrupa’ya kaçardım. 2016’da İzmir’e ziyarete gelmiştim ama olay 2017’de olmuş. 2018’e kadar buradaydım. Mardin’den resmi çıkış yaptım. Madem suçluydum neden gitmeme izin verdiler? Tüm suçları işkence altında kabul ettim" ifadelerini kullandı.



Avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Son sözü sorulan Hıso da beraatini istedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, Hıso’nun adliye saldırısına dahil olduğuna yönelik delil elde edilemediğini, ancak alınan savunmaları göz önüne alındığında silahlı terör örgütüne üye olduğu kanaatine varıldığını belirterek sanığı örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında takdir indirimi de uygulayan heyet, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çevirdi. Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.