350 milyon metreküp depolama hacmine sahip Adnan Menderes Barajı, kuruma noktasına geldi

Kuraklığın etkisinin her geçen arttığı Aydın’da bulunan 350 milyon metreküp depolama hacmine sahip Adnan Menderes Barajı adeta kuruma noktasına geldi. Barajda hayat suyu seviyesinde ancak su kaldığı öğrenilirken, susuzluğun manzarası görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz yıllarda Çine, Aydın, Koçarlı ve Söke Ovası’nı besleyen Adnan Menderes Barajı’nda su seviyesi tarihinin en düşük seviyesine indi. Baraj içerisinde suların çekilmesi nedeniyle adacıklar oluşurken, barajdaki az miktardaki su görenleri şaşırtıyor.

Silindirle sıkıştırılmış beton yöntemiyle inşa edilen 136.5 metre yüksekliği ile hizmete açıldığı dönemde Türkiye’nin ve Avrupa’nın 1’inci, dünyanın ise 5’inci büyük barajı olma özelliğine sahip Çine Adnan Menderes Barajı, sulama, taşkın koruma ve enerji üretim maksatlı inşa edilmişti. Çine Ovası’nda 6 bin 279 hektar, Koçarlı Ovası’nda 13 bin 79 hektar, Söke Ovası’nda 3 bin hektar olmak üzere toplam 22 bin 358 hektar araziyi sulayacak, ayrıca 10 bin hektar araziyi de taşkından koruması amaçlanan Çine Adnan Menderes Barajı’nın son durumu objektiflere bu şekilde yansıdı.