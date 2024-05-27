1960 darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatıralarının sergilendiği Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne gelenler kapalı kapılarla karşılaştı.

Müze ziyaretçileri şaşkınlığa uğradı

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısına yapılan müze, Menderes’in köyü Koçarlı Çakırbeyli’de yer alıyor. Ancak, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde müzeyi ziyaret etmek isteyenler kapalı olduğu için geri dönmek zorunda kaldı. Pazartesi günleri müzelerin tatil olduğu gerekçesiyle kapalı tutulan müze, ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı.

Gözyaşları içinde anılar

O günleri yaşayan bazı yaşlı ziyaretçiler, müzenin kapısında toplanarak Adnan Menderes'i gözyaşları içinde andı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındaki müzenin böyle anlamlı bir günde kapalı olması tepkilere neden oldu.

Toplumsal hafızaya darbe

Ziyaretçiler, böylesine önemli bir günde müzenin kapalı olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Menderes’i anmak ve hatıralarını yaşatmak isteyenler, Demokrasi Müzesi’nin kapalı olması karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.