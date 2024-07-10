Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine avukatlar aracılığıyla devam ettiği iddiasıyla görülen davada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, avukat olan 6 sanığın dosyasını ana davadan ayırma kararı aldı.

Davanın detayları

Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin yargılandığı 20 sanıklı güncel yapılanma davası, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Oktar'ın, cezaevinden örgütü diri tutma ve yeni üyeler kazandırma çabaları, özellikle avukatlar aracılığıyla yürütülmekte olduğu iddia ediliyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar ve bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda 9 tutuksuz sanık ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Avukat sanıkların dosyaları ayrıldı

Duruşmada sanık avukatlarının, avukatların mesleklerini icra ettikleri için sanık olarak yargılandıklarını ve bunun usule aykırı olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı’na başvurulmasını talep etmesi üzerine, mahkeme kısa bir ara verdi. Savcılık, avukatların görevleri sırasında işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle dosyalarının ayrılmasını ve durma kararı alınmak üzere Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi. Mahkeme, avukat sanıklar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş ve Tuğba Bal’ın dosyalarını ayırma kararı aldı.

Sanıkların savunmaları

Duruşmada tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, savunmasında dikkat çekici ifadeler kullandı. "Candan kardeşler 38 kiloya düştü apar topar tahliye ettiler. Bizimkiler aslan gibi duruyor cezaevinde" diyerek kendisinin ve arkadaşlarının iman gücüne vurgu yaptı. Saraçoğlu, beraatini talep etti.