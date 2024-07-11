Adnan Oktar’ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla yürütülen güncel yapılanma davasında, mahkeme Oktar dışındaki tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Mahkemede duruşma detayları

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Adnan Oktar ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede ayrıca bir tutuksuz sanık ile sanık avukatları da hazır bulundu. Oktar’ın, avukatları aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte yeni üyeler kazandırmayı amaçladığı iddia edildi.

"Oktar’ın en büyük korkusu yalnız kalmak"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Fatih Kılıç, Oktar’ın örgütsel faaliyetleri ve kişisel özellikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Kılıç, Oktar’ın operasyon korkusu içinde olduğunu ve sürekli tedbirler aldığını belirtti. Ayrıca Oktar’ın hiçbir kitabını ve makalesini kendi yazmadığını, ekibi tarafından yazılanları kendi yazmış gibi gösterdiğini ifade etti.

İçerdeki insanları kontrol altında tutma çabası

Tanık Kılıç, Oktar’ın cezaevine girdikten sonra avukatları aracılığıyla herkesten kendisini ve örgütü aklayan yazılı beyanlar topladığını belirtti. Oktar’ın cezaevindeki insanları etkin pişman olmamaları için kontrol altında tutmaya çalıştığını ve bu çabaları avukatlar üzerinden yürüttüğünü söyledi.

Mahkemenin kararı

Mahkeme, tutuklu sanıklar Meltem Daban, Ferhunde Eda Babuna, Elvan Şahin, Aslı Efeoğlu ve Mine Kalça’nın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.