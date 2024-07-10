Adnan Oktar ve beraberindeki örgüt üyelerine verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onaylandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Oktar'a ve silahlı suç örgütü mensuplarına verilen toplam 8.658 yıl hapis cezasını kesinleştirdi.

Kararın detayları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve örgüt üyeleri hakkında verilen cezaları inceleyerek onama kararı aldı. Oktar ve örgüt üyeleri, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi çeşitli suçlardan hüküm giymişti. Bu karar ile birlikte verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

Suçlamalar ve hükümler

Adnan Oktar ve örgüt üyeleri, uzun süreli bir yargı süreci sonucunda çeşitli suçlardan mahkum edildi. Cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet ve kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi suçlar, örgütün faaliyette bulunduğu alanlardan sadece birkaçıydı. Yargıtay'ın onama kararı ile birlikte, bu suçlardan verilen cezalar artık kesin hüküm taşıyor.