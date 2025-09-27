Kamu diplomasisi uzmanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili olarak göreve başladı.



Türkiye’nin sayılı akademisyenleri arasında yer alan Prof. Dr. Muharrem Ekşi, akademik ve idari kariyerindeki başarılarını Aydın’a taşıdı. Kamu diplomasisi uzmanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde önemli görevler üstlenmek üzere Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliğine getirildi ve ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili olarak atandı.

1978 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Ekşi, 2001’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. New York Üniversitesi’nde Yakındoğu Araştırmaları yüksek lisansı için kabul aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Küresel ve Bölgesel Çalışmalar alanında yüksek lisansını, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda ise “Türkiye’de Kamu Diplomasisi: Ortaya Çıkışı, Kurumsal İnşa Süreci ve Uygulanışı (2002-2013)” başlıklı doktora tezini tamamladı.

Doktora sürecinde Global Strateji Enstitüsü, ASAM, SETA ve TBMM gibi önemli kurumlarda dış politika uzmanı olarak görev yapan Ekşi, Yunus Emre Enstitüsü’nde de kültürel diplomasi alanında çalışmalar yürüttü. ABD’de George Washington Üniversitesi Kamu Diplomasisi ve Küresel İletişim Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu; Harvard ve New York Üniversitelerinde araştırmalar yaptı. 2013’te Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nde misafir okutman olarak ders verdi.

2015’te Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliğine başlayan Ekşi, burada Türkiye’nin ilk Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu ve 2021’e kadar merkezin müdürlüğünü yürüttü. Aynı dönemde Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü gibi birçok görev üstlendi. 2018’de doçent, 2021’de profesör unvanını alan Ekşi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin de uzun yıllar baş editörlüğünü yaptı.

Prof. Dr. Muharrem Ekşi, “Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası” (2014) ve “The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy” (2016) adlı kitapların yazarıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunan Ekşi’nin çalışma alanları arasında kamu diplomasisi, yumuşak güç, Türk dış politikası, Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve Türk-Amerikan ilişkileri yer alıyor.