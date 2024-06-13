Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında, "2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli adımlar içeriyor. ADÜ'nün ilgili bölümleri, emeklilere yönelik çeşitli konularda seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyecek. Bu etkinliklerle emeklilere bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı sunularak, potansiyellerini kullanmaları teşvik edilecek.

Hedef yaşam kalitelerini yükseltmek

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, iş birliğinin önemi vurgulandı. Rektör Kent, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, emeklilerimiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 2024 Emekliler Yılı'nda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle emeklilerimizin bilinç düzeyini artırmayı ve onların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

İş birliğinin önemi

SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite ile birlikte yürüteceğimiz bu projeler, emeklilerimizin daha aktif bir yaşam sürmelerini sağlayacak ve topluma katkılarını artıracaktır. Bu anlamlı iş birliği için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.