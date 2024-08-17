Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerinde devam eden orman yangınlarına yönelik yürütülen müdahale çalışmalarında, tedbir amaçlı olarak 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."