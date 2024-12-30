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Depremin 7.04 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 05.25'te, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antalya 'nın Kumluca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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