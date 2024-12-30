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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 05.25'te, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 7.04 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi