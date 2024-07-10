ERZURUM (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Erzurum'un Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Okay Memiş, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3-4 gündür hem Doğu Karadeniz hem de Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "sarı" kodla yağış ikazı verildiğini hatırlattı.

Sarı kodun turuncu ve kırmızıyla mukayese edildiğinde riskin çok büyük olmadığı anlamına geldiğini ifade eden Memiş, "Bununla birlikte gün içerisinde saatler içerisinde sarı ikaz turuncuya da dönebilir. O yüzden biz dikkati hiç elden bırakmadan AFAD olarak diğer paydaşlarımızla beraber muhtemel sel ve su baskınlarına karşı can kaybını önlemek için tedbirli oluruz." diye konuştu.

Memiş, 2 gün öncesinden itibaren Samsun ve Ordu için "turuncu" ikaz olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Komşu iller Giresun, Trabzon ve Rize'de de sarı ikazlar vardı. Samsun ve Ordu'da turuncu ikaz varken, Doğu Anadolu'nun Erzurum'dan Van'a kadar olan kısımlarında sarı ikazlar devam ediyor. Samsun'da özellikle Ordu sınırında Terme Çayı'nın taşması sorunuyla karşı karşıya kalındı ancak alınan tedbirler neticesinde herhangi bir can kaybıyla karşılaşmadık. Bununla birlikte Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 83 yaşındaki bir teyzemiz aslında ailesinin ve çocuklarının da kendisini ikaz etmesine rağmen bendin üstünden taşan sudan karşıdan karşıya geçebileceğini zannetti, maalesef suya kapılarak hayatını kaybetti. 2 kilometre aşağıda cansız bedenine ulaşabildik."

Selin Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Dalsöğüt Mahallesi'ndeki derede hasara yol açtığını anımsatan Memiş, "Burada da şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşamadık. Bununla birlikte 4 ahır ve 3 konutun zarar gördüğünü, hatta yıkıldığını, 18 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ve 2 aracın da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Tekman'ın Hamzalar Mahallesi'nde ise 6 ahırın, Kalaycı Mahallesi'nde de 2 aracın hasar gördüğünü tespit ettik. Karaçoban, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Uzundere ve İspir ilçelerimizde de can kaybı yok ancak yer yer altyapı hasarlarımız mevcut." ifadelerini kullandı.

- "Çok tedbirli olmamız lazım"

Memiş, ikazlar devam ederken Karayazı ilçesine bağlı Sukonak Mahallesi'nde 23 yaşındaki Yakup Eren'in suya kapıldığını ve 200-250 kişilik ekiple arama çalışması yürüttüklerini belirterek, Eren'in cenazesine Erzurum sınırları dışında Ağrı'nın Tutak ilçesinde ulaştıklarını aktardı.

Sellerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 santim debinin üzerindeki kuvvetli debideki su, insanların ayaklarını yerden kesebiliyor. 35 santimin üzerindeki debideki su da araçların yerden tekerlerini kesebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız ikazlara uysunlar. Bazen göz göre göre, oradaki durumu gördüğü halde vatandaşlarımız 'karşıdan karşıya geçebilirim' zannediyor ama geçemiyor veya araç, seli gördüğü halde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor ama geçemiyor, sele kapılıp gidiyor. Can kayıpları yaşıyoruz. Ayrıca burada gördüğümüz gibi yapılaşmanın, şehirleşmenin ve konutların bu dere yataklarına yapılmaması gerekiyor.



Biz bu mahalleye özel olarak çalışma yapacağız. Şimdilik risk geçmiş görünüyor ama DSİ'nin verdiği bilgiye göre neredeyse bin yılda bir olacak yağışı biz iki saatte yaşıyoruz. Orta ölçekli iki göleti bir yılda dolduracak su 2 saatte geldi. Bunu zaten bilim insanları bize söylüyor. Dünya kuruldu kurulalı bilim insanlarının ifadesine göre en fazla sıcaklık artışları son 10 yılda ölçüldü. Buradan hareketle şöyle bir tahminde bulunuyor ve diyorlar ki tıpkı Tekman Dalsöğüt'te yaşandığı gibi sadece bu lokal bölgede bir anda, birkaç saat içerisinde neredeyse bir yılda yağacak yağış aniden yağacak, bu maalesef can ve mal kayıplarına yol açacak. Onun için çok tedbirli olmamız lazım."

Afetlerin öldürmeyeceğini ve afete karşı risk azaltma çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "AFAD olarak 111 iş makinesi (ekskavatör) satın aldık. DSİ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle Türkiye'nin bütün derelerini, böyle riskli dereleri ıslah etmeye başladık. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak, bu çalışmalar devam edecek ve inşallah bu bölgeye de gelecek. Bu çalışmalar ve risk azaltma çalışmaları da artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Memiş, daha sonra Hamzalar Mahallesi'nde de incelemede bulundu.

Ziyarette Okay Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de eşlik etti.