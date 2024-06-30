İZMİR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, İzmir'in Torbalı ilçesinde lokantada meydana gelen patlamaya ilişkin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler." dedi.

Memiş, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'den bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 vatandaşın ise yaralandığını anımsattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Memiş, "Yaralı sayısı fazla ama hastanede 9-10 yaralımız bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İnşallah sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir." dedi.

Memiş, olayın ardından AFAD İzmir İl Müdürlüğünden 50 personel ile sağlık ve jandarma ekiplerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Torbalı Belediyesi ekiplerinin olaya müdahale ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef ilk andaki basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Jandarmamızın denetimi ve tedbirlerini sıkılaştırdığı için binalara giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığımızı söyleyebiliriz ve her binanın girişinde jandarmamız bu kontrollerini sabaha kadar ihtiyaç halinde devam ettirecek. Bundan sonraki süreçte arkada gördüğünüz gibi patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. Diğer tespitler de sabah devam edecek. Burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da inşallah tespit edeceğiz ve bu zararları da gün içerisinde mümkünse tespit yetişirse şayet giderilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz."

Memiş, AFAD olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, 2 gündür çıkan yangınlar nedeniyle İzmir'de AFAD ekiplerinin mesailerini sürdürdüğünü anlattı.

Orman yangınlarının söndürülmesi konusunda devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda ve büyük destekleriyle Sayın İçişleri Bakanımız ve bütün bakanlıklarımızın koordinasyonuyla bütün vatandaşımızın emrine amadeyiz. Bu yangınlar tabii bütün dünyada çok arttı. İklim değişiminin sonucu olduğu da değerlendiriliyor. Yani komşu ülkelerde de var. Yunanistan'da da diğer ülkelerde de var. Büyümeden müdahale etme noktasında çok ciddi bir çaba sarf edildiğini de özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin de bulundu.