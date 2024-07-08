Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, su taşkınlarının yaşandığı Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Terme Kaymakamlığında yapılan toplantının ardından Terme Çayı üzerindeki köprüde açıklamalarda bulunan Memiş, meteorolojik verilerin sürekli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını ve bu verilerin vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Samsun'da turuncu uyarı

Samsun'un doğusunda bulunan Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri için turuncu uyarı verildiğini hatırlatan Memiş, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurumlarımızın, Samsun Valimizin başkanlığında toplanması emredildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili kaymakam arkadaşlarımız ve belediye başkanları, DSİ ve orman iradesi, jandarma, emniyet teşkilatımız ve AFAD'ımızla birlikte bu toplantıların vakit kaybetmeksizin yapılması temin edildi." diye konuştu.

Vatandaşların cep telefonları, belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarıldığını belirten Memiş, alınan önlemler sayesinde can kaybının önüne geçildiğini söyledi. Memiş, "İki saat kesintisiz devam eden yağışlarda 60'ın üzerinde ihbar alındı. Bu ihbarlardan 34'ü mahsur kalma, 18 ihbar su baskını ve 8 ihbar heyelan içindi. Bu ihbarların hepsi değerlendirildi ve mahsur kalan tüm vatandaşlarımız kurtarıldı. Olaylara yaklaşık 656 personel ve 460 iş makinesiyle müdahale edildi." dedi.

Ordu ve Muş'ta can kayıpları var

AFAD Başkanı Memiş, farklı vilayetlerde yaşanan can kayıplarını da hatırlatarak Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde birer vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Ordu'da sarı ikaz verildiğini ve yarın için turuncu ikaz olduğunu söyleyen Memiş, ekibiyle birlikte Ordu'ya hareket edeceklerini ve gerekli önleyici çalışmaların yapıldığını ifade etti. Erzurum'un Tekman ilçesinde ise 4 vatandaşın yaralandığını belirtti.

Memiş, vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Lütfen ikazlara riayet etsinler. Çoğu vefatlarda, maalesef göz göre göre, bile bile su debisi yükselmiş olmasına rağmen karşıdan karşıya geçeceğini öngörerek vatandaşlarımız suya kapılıp maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Çok az görünen su debisi bile 10-15 santimetrelik su debisi bile belli yaşın üstündeki vatandaşların hayatlarını kaybetmesine yol açabiliyor." dedi.

AFAD'ın önlemleri

Okay Memiş, AFAD olarak vatandaşların emrinde olduklarını vurgulayarak, "Yeter ki cana bir şey gelmesin. Diğer ortaya çıkan hasarları, zararları tespit edilmesi halinde devletimizin bütün imkanlarıyla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri ve diğer bakanlarımızın koordinasyonunda biz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yeter ki kayıplar yaşanmasın, diğer bütün zararların ziyanların giderileceğini ifade edebiliriz. Ama bunun yolu da bu ikazlara uymaktan ve tedbirli davranmaktan geçiyor." dedi.

Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.