Ali Hamza Pehlivan, 1977 yılında Rize'nin Hemşin ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Hemşin'de tamamladıktan sonra, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden onur belgesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Artvin Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Kaymakamlık kariyerine, Rize'nin Pazar ilçesinde Kaymakam Refikliği, İçişleri Bakanlık Merkezinde Mülkiye Teftiş Stajı yaparak devam etmiştir. Ayrıca, 2001-2002 yıllarında İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi masterını tamamlamış, burada yazdığı tezde Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim gibi fikir akımlarına ve İngiliz Hükümetlerinin Kamu Yönetimi alanında yaptığı reform çalışmalarına dair derinlemesine analizlerde bulunmuştur.

Ali Hamza Pehlivan, Ordu, Giresun, Hakkari, Giresun, İznik ve Bayburt gibi farklı illerde kaymakamlık yapmıştır. Ayrıca, Bayburt Valisi olarak atandığı 2017 yılından önce birçok önemli görevde bulunmuş, örneğin 2012-2015 yıllarında Göksun Kaymakamı ve 2015-2017 yıllarında İznik Kaymakamı olarak görev yapmıştır. Görev aldığı her bölgede halkla iç içe çalışmış ve gelişen bölgesel sorunlara çözüm üretmeye odaklanmıştır.

Ali Hamza Pehlivan, Türk kamu yönetiminin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekmiştir. Aynı zamanda devletin farklı kademelerinde görev aldıktan sonra 2025 yılı itibariyle, 32803 sayılı 4 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile AFAD Başkanı olarak atanmıştır. Bu görevi, ülkenin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak için önemli bir adım olarak görülmektedir. Ayrıca, evli ve iki çocuk babası olan Pehlivan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.