Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de, sabaha karşı mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm binayı sardı. Alevlerin etkisiyle 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Yaralıların 29'u taburcu edilirken, 22 kişinin tedavisi sürüyor. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebine dair soruşturma sürerken, olayla ilgili şaşırtıcı iddialar gündeme geldi.

AFAD ekiplerinden para istendi iddiası

tv100 muhabiri Fatih Poyraz, 24 saatten fazla süreyle yangın söndürme çalışmalarına katılan AFAD ekiplerinin, dinlenmek için otelin yanındaki binada konaklama talep ettiğini ve otel yetkililerinin, ekiplere ücret talep ettiği iddialarını gündeme getirdi. Poyraz, canlı yayında yaptığı açıklamada, AFAD personelinin ve itfaiye ekiplerinin konaklama için ücret istendiğini ve bu durumu doğruladığını belirtti. Ayrıca, resepsiyona hala telefonlar geldiği ve otelde konaklama talep eden misafirlerin olduğu ifade edildi.