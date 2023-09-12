11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya Hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine AFAD, Libya'ya yardım göndereceğini açıkladı.



Libya Hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine AFAD tarafından Libya'ya; 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.