Bu önemli eğitimde, afetlere karşı bilinçli olmanın ve hazırlıklı bulunmanın hayat kurtarıcı rolü vurgulandı. Afet öncesi, afet anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere, afet sırasında uygulanacak Çök-Kapan-Tutun hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Bu uygulama ile katılımcıların afet anında nasıl güvenli bir şekilde hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Ardından okul genelinde bir tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, olası bir afet durumunda güvenli bir şekilde okuldan nasıl tahliye edileceği adım adım uygulandı.

Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat ile öğretmenler ve öğrenciler, afetlere karşı bilinçlendirilerek, olası bir afet durumunda can güvenliklerini nasıl koruyacakları konusunda farkındalık kazandı. AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin toplumun her kesiminde afet bilincini geliştirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti.