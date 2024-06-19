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"Dik ve engebeli arazide 3 farklı bölgeye kurtarma istasyonları kurularak öncelikle 4 bin 300 rakımda bulunan güvenli bölgeye getirilen kazazedenin naaşı, saat 17.05 itibarıyla dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."

Alınan bilgi üzerine, 25 dağcının olay bölgesine intikal ettiği ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda cenazeye ulaşıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da Ağrı Dağı tırmanışı yapan İran uyruklu bir dağcının düşerek hayatını kaybettiği bilgisinin alındığı hatırlatıldı.

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Ağrı Dağı 'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedinin indirildiğini bildirdi.

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