6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan kira yardımı programı, haziran ayı itibarıyla sona erdiriliyor. AFAD tarafından yapılan duyuru, depremzede kiracılara iletildi.

Kira Desteği Sonlandırılıyor

AFAD, kira yardımı alan depremzede kiracılara gönderdiği SMS ile kira yardımının haziran ayında sonlandırılacağını duyurdu. Mesajda, "Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız" denildi.