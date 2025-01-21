Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak ve etkili müdahale yöntemleri geliştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, şehirdeki afet riskleri, müdahale planları ve yeniden yapılanma süreçleri ele alındı.

Afet risklerine karşı koordinasyon masada

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı’nın başkanlık ettiği toplantıya, AFAD şube müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündemi, afet riski taşıyan bölgelerde hazırlık seviyesinin artırılması ve afet sonrası koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesi oldu.

İlk 72 saatin önemi

Toplantıda, afet anında ilk 72 saatin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, acil durumlarda daha etkin bir müdahale sağlanması için koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İl genelinde toplanma alanlarının güncellenmesi, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve afet sonrası yeniden yapılanma süreçlerine dair planlamalar masaya yatırıldı.

Tatbikatların arttırılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD yetkilileri, afetlere yönelik eğitim ve tatbikatların artırılması konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca ulaşım, altyapı ve sağlık hizmetleri gibi kritik alanlarda hazırlık çalışmalarının hızlandırılması gerektiği kararlaştırıldı. Her iki kurum, afet hazırlıklarının genişletilmesi için ortak projeler geliştirme yönünde mutabakata vardı.

"Hazırlık, can kayıplarını önler"

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, “Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını önlemenin en önemli adımıdır. AFAD ile koordineli çalışarak, hemşehrilerimizin güvenliği için gereken tüm tedbirleri alacağız” dedi.