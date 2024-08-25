Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya valiliklerine gönderdiği meteorolojik uyarıda, bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirtti. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji’den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos Pazar günü için Sivas ve çevre illerde şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. Bu uyarı doğrultusunda, AFAD ilgili valiliklere "Meteorolojik Uyarı" gönderdi. Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Valilikler ve ilgili birimler teyakkuza geçti

AFAD, valiliklere gönderdiği yazıda, olası olumsuzluklara karşı tüm birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması ve gerekli ekipman ile personelin hazır bulundurulmasını istedi. Ayrıca, müdahale planlarının yapılması ve olası acil durumlar için her türlü tedbirin alınması gerektiği ifade edildi.