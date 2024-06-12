6 Şubat depremini yaşayan yurttaşlar, AFAD'dan gelen mesajla kira desteğinin bu ay sona ereceğini öğrendi. Karara tepki gösteren depremzedeler, mağduriyetlerinin arttığını ifade ederken, CHP Hatay Milletvekili Kara, AFAD'ın bağış hesabındaki milyarlarca liraya işaret etti.

AFAD'ın Kira Desteği Sona Eriyor

6 Şubat depremlerinin ardından evlerini kaybeden yurttaşlara yönelik kira desteği sona eriyor. AFAD tarafından gönderilen mesajda, "Depremlerin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önce hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15. ve sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.

Depremzedeler Tepkili

Kira desteğinin kesildiğini mesaj yoluyla öğrenen depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Evlerini kaybeden yurttaşlar, yaşadıkları mağduriyetin her geçen gün arttığını belirterek, desteklerin kesilmesinin kendilerini zor durumda bırakacağını ifade ettiler. Depremzedeler, desteklerin devam etmesi gerektiğini ve mevcut durumlarının göz ardı edilmemesini talep ediyor.

CHP'li Kara'dan AFAD'a Eleştiri

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Kara, AFAD'ın kira desteğini sona erdirme kararına sert tepki gösterdi. Kara, AFAD'ın bağış hesaplarında bulunan 49 milyar 533 milyon TL’ye dikkat çekerek, "Bu kadar büyük bir bağış hesabına rağmen depremzedelere yapılan desteklerin kesilmesi kabul edilemez. Depremzede yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bu fonların kullanılması gerekmektedir" dedi.

Kira Desteği Neden Önemli?

Depremin ardından evlerini kaybeden binlerce insan, AFAD’ın sağladığı kira desteği sayesinde yeni bir düzen kurma şansı buldu. Bu destek, birçok depremzedenin barınma sorununu hafifletmişti.

‘NASIL GEÇİNECEĞİZ?’

Sağlık sorunlarının artaması nedeniyle 10 ay çadırda kaldıktan sonra kiraya çıktıklarını söyleyen M.K., “Babasının Antakya’da asgari ücretle çalıştığını, kendisinin de ücretli öğretmenlik yaptığını” anlattı. M.K., “Kira yardımları evi geçindirmeye yardımcı oluyordu. Kendi evimizin inşaatına başladık. Bizi zor günler bekliyor” dedi. Hatay’ın Belen ilçesinde yaşayan E.Ü. ise “17 bin lira maaşla 40 derece sıcakta fırında çalışıyorum. Küçük kardeşimle yaşıyorum. 11 bin lira kira veriyorum, 5 bin lira kira desteği alıyordum. Şimdi 6 bin lira ile nasıl geçineceğiz, gerisini siz düşünün” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, iktidarın depremi “asrın felaketi” diye tanımladığını anımsattı. Kara, “Bu iktidar, depremin yaratmış olduğu büyük yıkımı bilmesine rağmen ‘Daha önce yapmadığımız kadar yardım yaptık’ minvalinde bir açıklamayı neden yapar ve bu yardımları niçin keser? 1 Mart tarihinde AFAD’ın yayımladığı bilgilere göre bağış hesabında 133 milyar 216 milyon 444 bin TL toplanmış ve bu miktarın sadece 83 milyar 784 milyonu harcanmış. Kampanya hesaplarında bulunan 49 milyar 533 milyon TL neden yurttaşlarımızın kira giderlerinin karşılanması için harcanmıyor?”ifadelerini kullandı.

‘DESTEK SÜRMELİ’

Kara şöyle konuştu: “Şehirlerimizin çoğu yeri hala yıkık haldeyken, yurttaşlarımız iş bulamazken, esnafımız toparlanmak için debelenirken, çoğu çocuk ebeveynlerine destek için çalışmak zorunda kalıp okula dahi zar zor devam ederken, güncel kira fiyatlarının yarısına bile karşılık gelmeyen kira yardımını kesmek, yurttaşımızı kendi kaderine terk etmek demektir. AFAD kira destek ödemelerini, yurttaşımıza söz verilmiş olan konutlar bitene ve deprem bölgesi normale dönene dek devam ettirmelidir.”

Deprem bölgesinde evi yıkılan ya da kullanılmaz duruma gelen yurttaşlardan kiracılara 5 bin lira, ev sahiplerine ise 7 bin lira kira desteği veriliyordu.