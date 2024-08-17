Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bir haftada Türkiye genelinde 131 zirai alan ve orman yangınının yaşandığını duyurdu. Yangınlarla mücadelede kapsamlı önlemler alınırken, ilgili kurumlar tarafından havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde zarar tespit çalışmalarının hızla sürdüğü bildirildi. Ayrıca, yangınların yerleşim alanlarına yaklaşmasını önlemek ve olası can kayıplarını engellemek amacıyla vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiği ifade edildi.

"3971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi"

Açıklamada, son bir hafta içinde meydana gelen yangınlardan etkilenen bölgelerde yapılan tahliyelere dair detaylar verildi. İzmir, Manisa, Bolu ve Aydın illerinde toplam 3971 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtilirken, tahliye edilenlerin sayıları şu şekilde sıralandı: İzmir'de 1430, Manisa'da 1475, Bolu'da 516 ve Aydın'da 550 vatandaş.

"Zarar tespit çalışmaları hızla sürdürülüyor"

AFAD, yangınların kontrol altına alınmasının ardından zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti. Ayrıca, vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, yeşil vatanımızı korumak ve olası kayıpların önüne geçebilmek için yetkili mercilerin uyarılarına dikkat etmelerini önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.