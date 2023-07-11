Taliban'ın yönetiminde olduğu Afganistan hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mujahid tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“İslam Emirliği, Kur'an-ı Kerim'e ve İsveç'teki Müslüman inancına hakaret ettikten sonra, bu alçak eylem için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini askıya aldı.

IEA'nın ilgili kuruluşları bu yönergeye uymakla yükümlüdür. İsveç'in kaba davranışına bakan Afganistan İslam Emirliği, diğer Müslüman ülkelerin bu ülkeyle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyor.”

