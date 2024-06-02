KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türk kahvaltısının tanıtımı yapıldı.



Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kabil Türk Kültür Merkezi organizasyonunda Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği kampüsünde düzenlenen tanıtım programında 150 davetli Türk kahvaltısından lezzetleri tattı.

Büyükelçilik ve YEE yetkililerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay, Türk Hava Yolları (THY) gibi Afganistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri de programa katıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcileri ile Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan'ın Kabil büyükelçileri ve Türkiye mezunları da program katılımcıları arasında yer aldı.

Kabil'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson da programa katıldı.

Türk mutfak kültürünün özel ve önemli bir parçası olan Türk çayı, menemen, simit, poğaça, sucuk, çeşitli reçeller, İzmir tulum peyniri, Ezine peyniri, eski kaşar, Gemlik zeytini, ıspanak ve sigara böreği gibi coğrafi işaretli çok sayıda Türk kahvaltı ürünü konuklara ikram edildi.

Davetliler, ikram edilen 40'tan fazla kahvaltı ürününü tattı ve çok lezzetli bulduklarını dile getirdi.

YEE Kabil Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, programda yaptığı konuşmada Türk kahvaltısı hakkında konuklara bilgi verdi.

Güngör, "Bu etkinlikteki amacımız Türk kahvaltısının özellikle coğrafi ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirmektir. Diğer bir amacımız da kültürel etkileşim ve gastro diplomasi ile bir bağ kurmaktır." dedi.