Afganistan’ın doğu bölgelerinde, 31 Ağustos’ta yaşanan ve 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği 6 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 şiddetinde üçüncü bir sarsıntı meydana geldi. Depremin merkez üssü, Nangerhar vilayetinin merkez şehri Celalabad’ın 14 kilometre doğusu olarak belirlendi.

İlk deprem 31 Ağustos'ta oldu

Afganistan'da ilk deprem 31 Ağustos 2025 tarihinde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremden en çok Kunar vilayeti etkilendi. Ölü sayısı 2.205, yaralı sayısı: 3.640 olarak açıklanmıştı 2 Eylül 2025'teki deprem Celalabad’ın 34 km kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde oldu.

Afganistan'da yaşanan ikinci deprem ise (Yerel saatle 20:30) saatinde 5,6 büyüklüğünde yerin 10 km derinliğinde oldu.

Yaşanan son deprem ile ilgili hasarve can kaybına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.