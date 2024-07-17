'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yaz aylarında aşkları belgelenen ve bir dönem ayrıldıkları konuşulan çift, son gelişmeyle hayranlarını şaşırttı.

Takipten çıktılar

Geçtiğimiz aylarda barıştıkları bilinen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bu kez sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkardı. İkilinin bu hamlesi, aralarındaki ilişkinin yeniden sona erdiği şeklinde yorumlandı.