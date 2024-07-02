Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babası Uğur Saraçoğlu ile yıllar sonra barışarak yeniden bir araya geldi. Küçük yaşta babasından ayrı kalan oyuncu, Amerika'ya giderek babasıyla buluştu ve bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Babasını affetti

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, daha önce babasıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" diyerek babasıyla arasındaki mesafeyi belirtmişti. Ancak Saraçoğlu, yıllar sonra babasını affetti ve yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Duygusal buluşma

Afra Saraçoğlu, babası Uğur Saraçoğlu'nu ziyaret etmek için Amerika'ya gitti. Yıllardır görüşmediği babasıyla sıcak bir buluşma gerçekleştiren oyuncu, bu duygusal anı Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine duyurdu.