Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, şu sıralar Amerika'da dil eğitimi alıyor. Bu süreçte, sosyal medyada Saraçoğlu ve Demir hakkında yapılan bazı eleştiriler, Lütfiye Saraçoğlu'nun tepkisini çekti. Özellikle, "Bu yeteneksizlikle nasıl oyuncu oldukları bilinmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birbirlerini takip etmeyi bıraktı" şeklindeki bir yorum, Lütfiye Saraçoğlu'nun sinirlenmesine neden oldu.

Annesinden sert tepki

Yorumlara yanıt veren Lütfiye Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımında "Siz bir de buradan kadın duyarı da kasarsınız değil mi? Zavallısınız, acınası halleriniz. İlahi adalet umarım sizi bulur bir gün. Bir annenin ahını almak istemişsiniz ama senin bunları anlayacağından şüpheliyim. Kin ve nefretle dolusunuz. Utanmazsınız. Herkesin bir ailesi var, utanmazlar. Sen kimsin, boş bir sayfasın" ifadelerini kullandı.