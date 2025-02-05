Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira, 11 yaşına girdi. Hira'nın doğum günü partisine, Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu da katıldı. Güzel oyuncu, küçük Hira'ya unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaparak, doğum günü kutlamasında yer aldı.

Akalın'dan duygusal kutlama

Demet Akalın, 11 yaşına giren kızı Hira için duygusal bir kutlama yaptı: "İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı."

"Güzel Afra'nın büyük sürprizi"

Akalın, Hira'nın doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Güzel dostlarla güzel sürprizli 11. yaş doğum günü partisi" notuna yer verdi. Hira'ya yapılan büyük sürprizi de unutmadı: "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol."