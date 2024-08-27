Southern Methodist Üniversitesi'nde (SMU) yapılan yeni bir araştırma, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında bulunan 260'dan fazla dinozor ayak izinin birbirleriyle eşleştiğini ortaya koydu. Pangea'nın ayrılmasından sonra yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Brezilya ve Kamerun arasında bulunan bu izler, dinozorların yaklaşık 120 milyon yıl önce kıtalar arasında bir geçit hattı kullanmış olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Dinozorların kıtalar arası geçişi

SMU'nun yayımladığı çalışmada, dinozorların Erken Kretase döneminde Brezilya'nın Borborema bölgesi ile Kamerun'un kuzeyindeki nehir ve göl oluşumları arasında yürüdükleri saptandı. Bu bölgelerde bulunan ayak izleri, eski Pangea süperkıtasının ayrılmasından sonra iki kıta arasında kalan coğrafi geçiş bölgelerinin dinozorlar tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, buldukları ayak izlerinin üç parmaklı teropod dinozorlara, dört ayaklı sauropodlara ve kuş kalçalı ornithischianlara ait olduğunu belirledi. Araştırmanın başaraştırmacısı Louis Jacobs, bu izlerin yaş, şekil ve jeolojik koşullar açısından birbirleriyle oldukça benzer olduğunu vurguladı. Bu benzerlik, dinozorların bu bölgelerde bir zamanlar aynı ekosistemi paylaştığını kanıtlıyor.

Araştırmacılar, ayak izlerinin yanı sıra Brezilya ve Kamerun’da benzer havza, nehir ve göl oluşumlarına dair kanıtlar buldu. Bu jeolojik yapılar, dinozorların iki kıta arasında hareket ettikleri dönemde bu bölgelerde yaşam alanlarına sahip olduklarını düşündürüyor. Jacobs, "Ayak izleri dinozor davranışlarının birer kanıtıdır; nasıl yürüdüklerini, kiminle ve hangi ortamda hareket ettiklerini anlamamıza yardımcı olur" dedi.

Ayak izlerinin, eski göl ve nehirlerin tabanlarındaki alüvyon ve çamur katmanlarında fosilleştiğini belirten Jacobs, bu bulguların, dinozorların bu alanlarda bir araya gelerek birbirleriyle etkileşime geçtiklerini gösterdiğini belirtti. Bu keşif, iki kıta arasında genetik sürekliliğin nasıl kesildiğini ve Pangea'nın parçalanmasının evrimsel süreçler üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemli bilgiler sunuyor.

Dinozorların davranış ve alışkanlıkları üzerine yeni bilgiler

Dinozor fosilleri ve ayak izleri, dinozorların yaşam alanları ve beslenme alışkanlıkları hakkında benzersiz bilgiler sunar. Jacobs, "Ayak izleri, dinozorların nasıl yürüdüklerini ya da koştuklarını, hangi yönde hareket ettiklerini ve bunu yaparken nerede olduklarını gösteren önemli bir kanıttır" diyerek bu bulguların, dinozor davranışları hakkında derinlemesine bilgi sağladığını vurguladı.

Jacobs ayrıca, o dönemdeki yağış seviyelerinin yoğun bitki örtüsüne sahip tropikal alanların oluşmasına neden olduğunu ve bu nedenle dinozorların bu bölgelere göç ettiğini belirtti. Bu hareketlilik, farklı dinozor popülasyonlarının karışmasına ve geniş bir ekosistem oluşmasına yol açtı.