Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 suç kaydı bulunan ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınma ve tutuklama

Gözaltına alınan şüpheli S.K., işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 10 suç kaydı bulunan ve 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.K. isimli şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.