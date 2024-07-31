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Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen cezaevi işlemleri, şahsın adalet önünde hesap vermesini sağladı.

Jandarma ekipleri, belirlenen bilgilerin ardından Ö.D.’nin peşine düştü ve şüpheliyi Çay ilçesinde yakaladı. Yakalama işleminin ardından, Ö.D. adli makamlara sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, Ö.D.’nin ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili suçlardan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Ö.D.’yi Çay ilçesinde yakaladı. Ö.D., 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan cezaevine gönderildi.

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