Afyonkarahisar'ın çeşitli bölgelerinde, 30 Temmuz'da Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...
Planlı Elektrik Kesintisi Detayları
Tarih ve Saat: 0.07.2024 - 09:00 ile 30.07.2024 - 14:00 Bölge:
- Merkez - Çamlık: 33, 34, 35, 36, 38, 39 Sokak, Şahap Paşa 1 Küme Evler.
Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 16:00 Bölge:
- Merkez - Kevser: Cevahir Sokak, Susuz Köyü, Sandıklı İlçesi.
Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 15:00 Bölge:
- Merkez - Cuma: Adatepe, Ahsen, Akarsu, Alemdar, Arastalar, Atmaca Sokaklar, Belediye Cadde, Beyoğlu, Damla, Davut Aralığı, Defne, Derman, Dibek, Duru, Dutaltı, Efendi, Ege, Elif, Fındık Çıkmazı, Hacı Osman, Helvacı Sk, Helvacılar, Kabak, Kadihan, Kadınlar Pazarı, Kale Sokak, Karacaören Cadde, Kızık Cadde, Odun Pazarı, Olukludere, Paşalar, Sait Bey, Söğütlü Han, Terziler, Uzun Çarşı, Yeşildirek, Yoğurtçu, Yonca, Yukarı Pazar Meydan, Zincirli Han, Zincirlikuyu Sokak.
Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 17:00 Bölge:
- Akören - Bağdat: Afyon Cadde, Afyon Cadde, Ara, Asvalt, Atatürk, Bahar, Barış, Bayrak, Belçayırı, Belediye, Büyük Taarruz, Çayır, Deniz, Deprem Evleri Küme Evler, Dere, Fener, Garipçe Yolu Cadde, Gölevleri, Güneş Cadde, Hasan Çavuş, Hürriyet, Irmak, İpek Yolu, İstiklal, İzmir Cadde, Karanfil, Kavlak Yolu Cadde, Kepez, Kızılkaya, Koru, Milli Park, Okul, Özdilek Cadde, Seki Yolu, Sümbül, Şehitlik, Şose, Tepe Küme Evler, Uşak Cadde, Yeşil, Zümrüt, Çiğdem.
Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 16:00 Bölge:
- Merkez - Pazar: Çınar Sokak, Bozan Köyü, Taş Zamanı, Tunç-Ay, Uğur İnş., Turkcell ve Bölgede Bulunan Özel Trafolu Müşteriler, Şuhut İlçesi.
Çalışmalar erken tamamlanırsa, ilan edilen bitiş saatinden önce elektrik verilecektir.
Editör: Büşra Babur