Bunlar da ilginizi çekebilir

Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 16:00 Bölge:

Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 17:00 Bölge:

Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 15:00 Bölge:

Tarih ve Saat: 30.07.2024 - 10:00 ile 30.07.2024 - 16:00 Bölge:

Tarih ve Saat: 0.07.2024 - 09:00 ile 30.07.2024 - 14:00 Bölge:

Afyonkarahisar 'ın çeşitli bölgelerinde, 30 Temmuz 'da Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesinti leri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.