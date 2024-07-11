Afyonkarahisar'da bugün saat 14:30 sularında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştu ve çevredeki birçok ilçede hissedildi.

Depremin etkileri

Afyonkarahisar ve çevresindeki ilçelerde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Birçok kişi, sarsıntının ardından sokaklara çıktı.

Yetkililerden açıklama

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olduğunu ve herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Yetkililer, depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Deprem sonrası sosyal medya platformlarında birçok kişi, yaşadıkları korku ve paniği paylaştı. Bazı kullanıcılar, evlerinde hafif hasarlar meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’da 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/Hnr2P0bFa4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 11, 2024