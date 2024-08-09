Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Merter ve oğlu Mustafa Sait Merter, uzun süredir yol sorunlarıyla mücadele ediyordu. Görme engelli baba İbrahim Merter, özellikle oğlunu okula götürmekte büyük zorluklar yaşadığını belirterek, Belediye Başkanı Burcu Köksal’a başvurdu. Merter ailesi, yol sıkıntılarını Afyonkarahisar Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Hakan Erdoğan'a iletti.

Çalışmalar kısa sürede tamamlandı

Sorunun çözülmesi için harekete geçen Başkan Burcu Köksal, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatları verdi. Kısa sürede başlatılan çalışmalar sonucunda Merter ailesinin yaşadığı yol problemi giderildi. Başkan Köksal, engelli vatandaşların hayat kalitesini artırmak ve onların günlük yaşamlarındaki zorlukları azaltmak için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.