Afyonkarahisar Belediyesi, kültür ve sanata verdiği önemi göstermek adına Şehir Tiyatrosu bünyesinde gençlere ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro kursları düzenleyeceğini duyurdu. Bu kurslar, sanatseverleri tiyatro sanatıyla buluşturarak şehrin kültürel yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, Şehir Tiyatrosu bünyesinde düzenlenecek tiyatro kursları için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslara katılmak isteyen 14-17 yaş arası gençler ve 18 yaş üzeri yetişkinlerin, 5 Temmuz 2024 Cuma gününe kadar Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu'na kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kültür ve sanatın önemine vurgu yaparak, tiyatro kurslarının gençlerin ve yetişkinlerin sanatla buluşmalarına olanak tanıyacağını belirtti. Köksal, şehrin kültürel zenginliğini artırmayı ve sanatın her alanında aktif rol alan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tiyatro kursları, temel oyunculuk tekniklerinden sahne pratiğine kadar geniş bir içeriği kapsayacak. Kursiyerler, profesyonel eğitmenler eşliğinde tiyatro sanatının inceliklerini öğrenecek ve kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı bulacaklar.