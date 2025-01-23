Afyonkarahisar, termal, gıda ve mermer sektörlerindeki güçlü üretim kapasitesiyle 2024’te ihracatını önemli ölçüde artırarak 1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar’ın ihracat başarısı devam ediyor

2024 yılı itibarıyla Afyonkarahisar, ihracatını yüzde 15 oranında artırarak 709,3 milyon dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Afyon’un kısa vadede 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar’ın en büyük ihracat kalemi olan mermer sektörü, 231 milyon dolarlık ihracatla başı çekerken, kimyevi maddeler ve su ürünleri sektörleri de sırasıyla 21 milyon ve 17 milyon dolarlık ihracatla dikkat çekiyor. Başta ABD, Çin ve Fransa olmak üzere dünya çapında birçok ülkeye ihracat yapan Afyonkarahisar, büyümeye devam ediyor.

Ekonomik zorluklar ve ihracatçının karşılaştığı zorluklar

Türkiye’nin ekonomisindeki zorlu koşullara dikkat çeken Eskinazi, özellikle enflasyonun ihracatçılar üzerindeki etkilerine değindi. Türkiye’nin rakiplerine göre yüzde 40-50 daha pahalı hale geldiğini ifade eden Eskinazi, yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorluklarıyla başa çıkmanın giderek daha zorlaştığını söyledi. 2025 yılının da ekonomik açıdan sıkıntılı geçeceği tahmin ediliyor.

"Afyon mermeri dünyanın her yerinde"

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, şehrin ihracatını artırmak için önemli projeler geliştirdi. "Afyon Mermeri Dünyanın Her Yerinde" gibi UR-GE projeleriyle mermer ihracatının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, 2025’te Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek BIG 5 Fuarı’na katılım sağlanacak.

Serteser, Merkez 2. OSB’yi "Yeşil OSB" olarak planladıklarını belirterek, çevre dostu üretim süreçlerini destekleyecek projelere hız verdiklerini kaydetti.

Afyonkarahisar, mermer ihracatında lider

Afyonkarahisar, Türkiye’nin toplam doğal taş ihracatından yüzde 12’lik bir pay alıyor. Mermer sektörü, şehrin ekonomisinin can damarlarından biri olarak öne çıkarken, düzenlenecek olan Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, şehrin uluslararası alanda daha da tanınmasını sağlayacak.

Afyonkarahisar’ın geleceği: Yeşil OSB ve sürdürülebilir kalkınma

Afyonkarahisar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda "Yeşil OSB" projesini hayata geçirerek, çevre dostu sanayi üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Başkan Hüsnü Serteser, bu projeyle birlikte bölgenin ihracat potansiyelinin daha da artacağını belirtti.