Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Arama kararıyla operasyon başlatıldı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akören beldesinde bazı kişilerin ruhsatsız silah bulundurduğu yönünde istihbarat aldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.
5 av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi
Yapılan aramalarda 5 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda H.G., İ.A., S.A., S.A., M.B., S.K.A., U.A.A., M.A. ve A.D. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA