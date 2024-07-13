Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 43 yaşındaki Ahmet Başpınar park halindeki aracında ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta, 34 CZR 773 plakalı hafif ticari aracın şoför koltuğunda hareketsiz duran bir kişi olduğu fark edildi. Sokaktan geçen vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın içinde bulunan kişinin Ahmet Başpınar olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme sonrası cenaze morga kaldırıldı

Polis ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Ahmet Başpınar'ın cenazesi, detaylı otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Başpınar'ın ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve tanık ifadelerine başvurdu. Ahmet Başpınar'ın ölümünün şüpheli olup olmadığı, detaylı incelemeler sonucunda netlik kazanacak.