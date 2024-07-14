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Afyonkarahisar 'ın Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, site sakinleri oyun alanında yılan olduğunu fark ederek hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatlar kullanarak yılanı yakaladı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucunda yakalanan yılan, güvenli bir alana götürülerek doğaya salındı.

Selçuklu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki çocuk oyun alanında görülen yılan , site sakinlerini korkuttu.

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