Valilik tarafından yapılan açıklamada, spor salonu açmak için gereken evrakların tam olmasına rağmen bekletildiği ve belediyeden kişiye “İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak” denildiği iddiasına yer verildi.

Köksal’ın İfade Vermesi İsteniyor

Afyonkarahisar Valiliği’nin yazısında, Irak uyruklu kişinin iddialarının araştırılması için Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesinin alınmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Olayın Detayları Araştırılıyor

Bu gelişme, kentin siyasi ve hukuki çevrelerinde geniş yankı buldu. Olayın detayları ve iddiaların doğruluğu konusunda halkın ve kamuoyunun dikkatle takip ettiği belirtiliyor.