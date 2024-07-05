Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehrin gelişimi için belediye başkanlarıyla birlikte çalışma kararlılığını vurguladığı eğitim ve koordinasyon toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nın başkanlık ettiği toplantıda, belediye başkanlarına görev sürelerinde sıkça kullanılan kamu hizmetleri ve ilgili kanunlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda işbirliği ve ortak akıl vurgusu yapılarak, Afyonkarahisar'a daha etkin hizmetler sunulması hedeflendi.

Vali Yiğitbaşı, konuşmasında Afyonkarahisar'ın ortak paydasında birleşerek şehre güzel hizmetler sunacaklarını belirtti. Belediye başkanlarıyla birlikte çalışmanın önemine değinen Yiğitbaşı, işbirliği ve koordinasyonun şehir için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan da katıldı. İlgili kurum müdürlerinin sunumlarıyla devam eden toplantı, farklı konularda uzmanların bilgilendirmeleriyle zenginleştirildi.