Afyonkarahisar'da 1 Ağustos 2024 Perşembe günü Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisinin olacağı açıklandı.
1 Ağustos günü kesintiden etkilenecek ilçe ve bölgeler şöyle:
Merkez
Kesinti Saati: 10:00 - 12:00
- Dörtyol Mahallesi: Gecek Cadde, Saraydüzü Cadde
- Bayramgazi Köyü: Kendisi, Çatalçeşme Küme Evler
- Saadet Köyü: Kendisi, Saadet Küme Evler
- Anıtkaya Mahallesi - Cumhuriyet: Çeşitli sokaklar (Ali Çetinkaya, Atatürk, Aydoğan, vb.)
- Anıtkaya Mahallesi - Zafer: Çeşitli sokaklar (Ağıl, Akça Baba, Alakır, vb.)
- Saraydüzü: Yeni Mahalle, Balcam Mahallesi
- Özel Trafolu Müşteriler: Liva Tarım, Birler Tarım, Şahin Kardeşler, vb.
İhsaniye
Kesinti Saati: 10:00 - 12:00
- Gazlıgöl - Belce: Besihane Sokak, Cami Sokak, Çevre Yolu Sokak, vb.
- Özel Trafolu Müşteriler: Aşağıtandır, Yukarıtandır, Belce, vb.
Dazkırı
Kesinti Saati: 10:00 - 18:00
- Merkez - Kurtuluş: 22 Sokak
- Arıköy Toprak Su
Sandıklı
Kesinti Saati: 10:00 - 16:00
- Merkez - İstasyon: Turna Sokak
- Özel Trafolu Müşteriler: Ezgi Düğün Salonu ve diğer müşteriler
Sinanpaşa
Kesinti Saati: 10:00 - 18:00
- Garipçe Köyü: Garipçe Küme Evler
Bayat
Kesinti Saati: 10:00 - 16:00
- Merkez - Cumhuriyet: Köroğlu Sokak
- Kuzören Köyü, Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Kaynak: Haber Merkezi