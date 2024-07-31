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1 Ağustos günü kesintiden etkilenecek ilçe ve bölgeler şöyle:

Afyonkarahisar 30 Temmuz elektrik kesintisi | Hangi bölgeler etkilenecek?

Afyonkarahisar 30 Temmuz elektrik kesintisi | Hangi bölgeler etkilenecek?

Afyonkarahisar 'da 1 Ağustos 2024 Perşembe günü Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi nin olacağı açıklandı.

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