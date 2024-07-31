Afyonkarahisar'da 1 Ağustos 2024 Perşembe günü Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisinin olacağı açıklandı.

Afyonkarahisar 30 Temmuz elektrik kesintisi | Hangi bölgeler etkilenecek? Afyonkarahisar 30 Temmuz elektrik kesintisi | Hangi bölgeler etkilenecek?

1 Ağustos günü kesintiden etkilenecek ilçe ve bölgeler şöyle:

Merkez

Kesinti Saati: 10:00 - 12:00

  • Dörtyol Mahallesi: Gecek Cadde, Saraydüzü Cadde
  • Bayramgazi Köyü: Kendisi, Çatalçeşme Küme Evler
  • Saadet Köyü: Kendisi, Saadet Küme Evler
  • Anıtkaya Mahallesi - Cumhuriyet: Çeşitli sokaklar (Ali Çetinkaya, Atatürk, Aydoğan, vb.)
  • Anıtkaya Mahallesi - Zafer: Çeşitli sokaklar (Ağıl, Akça Baba, Alakır, vb.)
  • Saraydüzü: Yeni Mahalle, Balcam Mahallesi
  • Özel Trafolu Müşteriler: Liva Tarım, Birler Tarım, Şahin Kardeşler, vb.

İhsaniye

Kesinti Saati: 10:00 - 12:00

  • Gazlıgöl - Belce: Besihane Sokak, Cami Sokak, Çevre Yolu Sokak, vb.
  • Özel Trafolu Müşteriler: Aşağıtandır, Yukarıtandır, Belce, vb.

Dazkırı

Kesinti Saati: 10:00 - 18:00

  • Merkez - Kurtuluş: 22 Sokak
  • Arıköy Toprak Su

Sandıklı

Kesinti Saati: 10:00 - 16:00

  • Merkez - İstasyon: Turna Sokak
  • Özel Trafolu Müşteriler: Ezgi Düğün Salonu ve diğer müşteriler

Sinanpaşa

Kesinti Saati: 10:00 - 18:00

  • Garipçe Köyü: Garipçe Küme Evler

Bayat

Kesinti Saati: 10:00 - 16:00

  • Merkez - Cumhuriyet: Köroğlu Sokak
  • Kuzören Köyü, Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Kaynak: Haber Merkezi