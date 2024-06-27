Olay, kente bağlı Çıkrık beldesinde gece geç kısımları meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yıllık BHK, evlerinin yayılım aralığı ile aralığı, bölmelerin kazara ateşlenmesi sonucu 41 yıllık annesi TK'yı karın bölgesinden vurdu.

ilişkilerinin hemen durumunu kahvehanede bulunan babalarına bildirdi. Bunun üzerine baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olayın yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne, acil olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kadınların kurtarılamadığı hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma geniş soruşturma başlatıldı.