Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan ve 12 suç kaydı bulunan V.O. isimli şahsı yakaladı.

Aranan şahısların tespiti ve yakalanması için yapılan detaylı incelemeler sonucunda V.O.'nun kent merkezinde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan takip ve operasyon sonucunda V.O., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.