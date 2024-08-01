Yarın, 2 Ağustos Cuma günü, Afyonkarahisar’ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Dinar ilçelerinde belirli mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin duyurusuna göre kesinti yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde:
Sandıklı ilçesi
MERKEZ – ECE: Firuze Sokak ve Eski Baştepe Çıkışı Üzerindeki Özel Trafolu Müşteriler
Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 12:00
MERKEZ – ÇAKIR: Yasemin Sokak ve Başkuyucak Köyü
Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 16:00
MERKEZ – ÇAY: Ege Sokak, Reşadiye Köyü ve Bölgede Bulunan Özel Trafolu Müşteriler
Kesinti Süresi: 02.08.2024, 09:00 - 10:00
Sinanpaşa ilçesi
TOKUŞLAR – ATATÜRK: Apiller Sokak, Ayrancı Sokak, Bombalı Sokak, Çakır Sokak, Çavuşoğlu Sokak, Çıkmaz Sokak, Çolaklar Sokak, Dolmacı Sokak, Düzgün Sokak, Fatih Sokak, Gülbeyaz Sokak, Hatipoğlu Sokak, Haydaroğlu Sokak, Kerimoğlu Sokak, Mayalar Sokak, Şehit Rıfat Eren Sokak, Tıngırlar Küme Evler, Türkmen Sokak, Ümit Sokak, Zafer Sokak
TOKUŞLAR – CUMHURİYET: 75.Yıl Sokak, Cambaz Sokak, Çolaklar Sokak, Guncur Sokak, Güney Sokak, Haydaroğlu Sokak, Kabakçı Sokak, Kara Mehmet Sokak, Kavas Sokak, Mayalar Sokak
ÇOBANÖZÜ – KÖYÜN KENDİSİ: Çobanözü Küme Evler
KINIK – BAYRAK: Gül Sokak, Güzel Sokak, Hilal Sokak, Şamil Sokak
KINIK – BALTEPE: Bozkurt Sokak, Hamamardı Cadde, Lale Sokak
KINIK – ÇAYIR: Atatürk Cadde, Sarıtaş Sokak
KINIK – CAMİ: Çiğdem Sokak, Okul Cadde
KINIK – ÇAMTEPE: Çamlık Küme Evler, Elmapınar Sokak, Hamamardı Cadde
KINIK – DEDE: Ardıç Sokak
KINIK – ZAFER: Alim Sokak, Okul Cadde, Sağlık Sokak
Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 18:00
Dinar İlçesi
MERKEZ – KEVSER: Cevahir Sokak, Susuz Köyü
Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 16:00