Yarın, 2 Ağustos Cuma günü, Afyonkarahisar’ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Dinar ilçelerinde belirli mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin duyurusuna göre kesinti yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde:

Sandıklı ilçesi

MERKEZ – ECE: Firuze Sokak ve Eski Baştepe Çıkışı Üzerindeki Özel Trafolu Müşteriler

Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 12:00

MERKEZ – ÇAKIR: Yasemin Sokak ve Başkuyucak Köyü

Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 16:00

MERKEZ – ÇAY: Ege Sokak, Reşadiye Köyü ve Bölgede Bulunan Özel Trafolu Müşteriler

Kesinti Süresi: 02.08.2024, 09:00 - 10:00

Sinanpaşa ilçesi

TOKUŞLAR – ATATÜRK: Apiller Sokak, Ayrancı Sokak, Bombalı Sokak, Çakır Sokak, Çavuşoğlu Sokak, Çıkmaz Sokak, Çolaklar Sokak, Dolmacı Sokak, Düzgün Sokak, Fatih Sokak, Gülbeyaz Sokak, Hatipoğlu Sokak, Haydaroğlu Sokak, Kerimoğlu Sokak, Mayalar Sokak, Şehit Rıfat Eren Sokak, Tıngırlar Küme Evler, Türkmen Sokak, Ümit Sokak, Zafer Sokak

TOKUŞLAR – CUMHURİYET: 75.Yıl Sokak, Cambaz Sokak, Çolaklar Sokak, Guncur Sokak, Güney Sokak, Haydaroğlu Sokak, Kabakçı Sokak, Kara Mehmet Sokak, Kavas Sokak, Mayalar Sokak

ÇOBANÖZÜ – KÖYÜN KENDİSİ: Çobanözü Küme Evler

KINIK – BAYRAK: Gül Sokak, Güzel Sokak, Hilal Sokak, Şamil Sokak

KINIK – BALTEPE: Bozkurt Sokak, Hamamardı Cadde, Lale Sokak

KINIK – ÇAYIR: Atatürk Cadde, Sarıtaş Sokak

KINIK – CAMİ: Çiğdem Sokak, Okul Cadde

KINIK – ÇAMTEPE: Çamlık Küme Evler, Elmapınar Sokak, Hamamardı Cadde

KINIK – DEDE: Ardıç Sokak

KINIK – ZAFER: Alim Sokak, Okul Cadde, Sağlık Sokak

Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 18:00

Dinar İlçesi

MERKEZ – KEVSER: Cevahir Sokak, Susuz Köyü

Kesinti Süresi: 02.08.2024, 10:00 - 16:00