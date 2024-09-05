Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Başmakçı ilçesi, Çığrı köyünde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, önleyici kolluk devriyesi sırasında, hakkında "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret" ve "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından toplamda 3 ayrı suç kaydı bulunan M.K. isimli şahsı tespit etti. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cezaevine gönderildi

Tutuklanan M.K., Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilerek cezaevine gönderildi.