Afyonkarahisar'da, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve aranan D.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Kaçak hükümlü titiz çalışmayla yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Yapılan incelemelerde, D.K. isimli şahsın ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti yağma’ suçlarından arandığı ve 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, D.K.'nın Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesinde olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. D.K., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.